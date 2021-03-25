Приангарье получит деньги от Фонда ЖКХ на замену лифтов

В Иркутской области закрыты долги по капитальному ремонту многоквартирных домов за прошлые годы, до 2024 года необходимо заменить более 1000 лифтов. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на встрече с генеральным директором Фонда содействия реформированию ЖКХ Константином Георгиевичем Цициным.

– Много говорили и про работы по ремонту и замене лифтового оборудования. Тема сложная, но решать проблему надо, и как можно быстрее. Сегодня региональный Фонд совместно с муниципалитетами проводит инвентаризацию лифтов и готовит документы на перенос сроков проведения их ремонта на более ранний период. Ориентировочно до 2024 года нам предстоит заменить более тысячи подъёмников. На текущий год уже выбран подрядчик на замену 177 лифтов. Конечно, это ничтожно мало. Договорились с Константином Георгиевичем о дополнительной поддержке и помощи в этом вопросе, будем наращивать объёмы, – отметил Игорь Кобзев на своей странице в Инстаграм.



Также в разговоре была затронута тема переселения из ветхого и аварийного жилья.

– Тема непростая, решить быстро эту проблему не получится. В этом вопросе также надеюсь на помощь Фонда. По всем вопросам договорились не только о финансовой поддержке Фонда, но и методическом сопровождении. Огромный опыт, накопленный другими регионами, нам точно не помешает, – подчеркнул глава региона.