В Приангарье продолжаются проверки предприятий на соблюдение противоэпидемиологических мер

С начала недели предупреждение выписали 15 заведениям, сообщают в администрации области.

С начала недели проведено пять рейдов, в ходе которых специалисты ведомства проверили 91 объект, из которых 80 – торговли, семь – общественного питания и четыре – бытового обслуживания.

Всего с начала действия в регионе режима повышенной готовности, связанного с предотвращением распространения коронавирусной инфекции, службой проверено более шести тысяч объектов потребительского рынка.

Ранее сообщалось о том, что иммунитет к COVID-19 появился у 50% иркутян. Минимальный показатель зафиксирован в Усольском районе (35,2 процента), а максимальный – в Тайшетском районе (66 процентов).

По итогам предыдущего этапа, прошедшего в декабре 2020 года, этот показатель по Иркутской области был зафиксирован на отметке 25,4 процента.