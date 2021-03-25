Дневной прирост больных коронавирусом в Иркутской области продолжает падать

В начале прошлой недели он составлял 190, на 25 марта он сократился до 173.

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса на территории Иркутской области на 25 марта 2021 года. Согласно информации, за последние сутки инфекцию обнаружили у 173 человек.

Выздоровели за день 244 человека, скончались непосредственно от вируса – 7 человек, от заболеваний не связанных – 1.

С начала пандемии в регионе COVID-19 официально подтвердился у 60 735 человек.