Объявлен тендер на поставку автомобилей для МВД на 350 млн рублей

Победителю тендера необходимо доставить 245 автомобилей, каждый из которых стоимостью 1,4 млн рублей, сообщает RosTender.info.

Тип требуемого кузова указан как цельнометаллический, несущий, седан длиной не более 4 425, шириной не более 1 790 мм и высотой не более 1 900 мм, количество мест для сидения – 5. Основной цвет покрытия должен быть белым, а декоративных полос - синим.

Товар должен быть новым, дата изготовления – не ранее I квартала 2021 года. Автомобили при поставке должны быть заправлены всеми рабочими жидкостями в объёме, предусмотренном эксплуатационной документацией.

Подать заявки на участие можно до 13 апреля, электронный аукцион пройдет на следующий день. Победитель тендера должен будет обеспечить доставку автомобилей в Республики Тыва и Хакасию, в Красноярский и Алтайский край, в Иркутскую и Кемеровскую область.