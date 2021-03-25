В феврале 2021 года МФО Приангарья выдали на 25% больше кредитов

В феврале прошлого года микрофинансовые организации выдали 29,9 тыс. кредитов, а в это году на 24,7% больше или 37,4 тыс. единиц.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в феврале 2021 года количество выданных микрозаймов в России составило 1,79 млн единиц. Это на 15,5% больше, чем было выдано за аналогичный период прошлого года (в феврале 2020 года - 1,55 млн ед.). При этом по сравнению с предыдущим месяцем в феврале 2021 года количество выданных микрозаймов, напротив, несколько сократилось - на 6,5% (в январе 2021 г. – 1,91 млн ед.).

В феврале 2021 года наибольшее количество займов МФО в регионах РФ было выдано в:

Москве (89,6 тыс. ед.),

Московской области (80,2 тыс. ед.),

Краснодарском крае (70,7 тыс. ед.),

Свердловской области (65,9 тыс. ед.),

Республике Башкортостан (62,7 тыс. ед.).

Самую серьезную динамику роста числа выданных займов в феврале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года продемонстрировали:

Ставропольский край (+47,1%),

Республика Саха (+36,9%),

Московская область (+36,6%),

Москва (+31,5%),

Ханты-Мансийский АО (+27,8%).

В то же время в ряде регионов из топ-30, в феврале 2021 года было зафиксировано сокращение количества выданных микрозаймов, в том числе, в Архангельской (-13,8%) и Белгородской (-11,7%) областях.