В феврале 2021 года МФО Приангарья выдали на 25% больше кредитов

В феврале прошлого года микрофинансовые организации выдали 29,9 тыс. кредитов, а в это году на 24,7% больше или 37,4 тыс. единиц.
По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в феврале 2021 года количество выданных микрозаймов в России составило 1,79 млн единиц. Это на 15,5% больше, чем было выдано за аналогичный период прошлого года (в феврале 2020 года - 1,55 млн ед.). При этом по сравнению с предыдущим месяцем в феврале 2021 года количество выданных микрозаймов, напротив, несколько сократилось - на 6,5% (в январе 2021 г. – 1,91 млн ед.).
В феврале 2021 года наибольшее количество займов МФО в регионах РФ было выдано в:
- Москве (89,6 тыс. ед.),
- Московской области (80,2 тыс. ед.),
- Краснодарском крае (70,7 тыс. ед.),
- Свердловской области (65,9 тыс. ед.),
- Республике Башкортостан (62,7 тыс. ед.).
Самую серьезную динамику роста числа выданных займов в феврале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года продемонстрировали:
- Ставропольский край (+47,1%),
- Республика Саха (+36,9%),
- Московская область (+36,6%),
- Москва (+31,5%),
- Ханты-Мансийский АО (+27,8%).
В то же время в ряде регионов из топ-30, в феврале 2021 года было зафиксировано сокращение количества выданных микрозаймов, в том числе, в Архангельской (-13,8%) и Белгородской (-11,7%) областях.