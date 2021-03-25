Сбер стал самым безопасным банком России

«Сбер» занял первое место в рейтинге 100 надежных российских банков по версии Forbes. В последний раз он возглавлял рейтинг в 2017 году, после чего два года занимал четвертую строчку.

Юникредит банк, в прошлом году занявший второе место, а годом ранее — первое, опустился на 12-ю строчку: в мае 2020 года международное рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг банка с максимального для России уровня до ВВВ-, а в декабре отозвало его по коммерческим причинам. По аналогичной причине пятерку лидеров покинул Ситибанк: его рейтинг Fitch отозвало в декабре. Теперь он располагается на 14-м месте: у банка остается высший рейтинг ААА по национальной шкале от агентства АКРА.

Первичные данные по рейтингам, активам и другим показателям, фигурирующим в рейтинге, для Forbes собрало рейтинговое агентство «Эксперт РА». При составлении списка учитывались данные аккредитованных в ЦБ международных (S&P, Moody's, Fitch) и российских (АКРА, «Эксперт РА», НКР) рейтинговых агентств. На первом этапе мы выбрали банки исходя из наличия рейтинга от любого из агентств. Внутри групп банки расположены по убыванию рейтингов, банки с одинаковым наивысшим рейтингом — в порядке убывания активов.