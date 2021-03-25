В 2021 году в Иркутской области заменят 177 лифтов

Подрядчик для проведения работ определён, он уже приступил к работе, сообщают в областной администрации.

Монтажные работы уже идут в Братске. Там в этом году заменят 81 лифт в 29 многоквартирных домах. В Ангарске заменят 26 лифтов, в Иркутске - 23, в Шелехове - 21, в Саянске - 22, в Железногорске-Илимском - три.

– Важным вопросом деятельности регионального фонда является закрытие долгов по капитальному ремонту, которые накопились в 2018-19 годах. Это 713 многоквартирных домов. На данный момент в 591 из них работы завершены, в остальных они будут окончены к 1 июня, – сказал Игорь Кобзев.