ООО «СЛ Золото» получило регистрацию в Бодайбо Иркутской области

В 2017 году компания получила лицензию на освоение золоторудного месторождения «Сухой Лог» в Иркутской области, сообщают в пресс-службе областной администрации.

По предварительной оценке, освоение уникального золоторудного месторождения позволит увеличить объем добычи золота в Иркутской области не менее чем в 2 раза, а также укрепить лидирующие позиции России на мировом рынке золотодобычи.

Напомним, что золоторудное месторождение «Сухой Лог» находится в Бодайбинском районе, в 850 км северо-восточнее г. Иркутска. Месторождение было открыто в 1961 году и интенсивно исследовалось в 1970-е годы. Ресурсы месторождения составляют 2084 т золота, запасы золота – 1244 т со средним содержанием 2,3 г/т. Месторождение является крупнейшим в России и одним из крупнейших в мире.