Ударят ли американцы по ОФЗ?

Сильнейшее с октября падение курса рубля, которое сопровождалось распродажей российских государственных облигаций и «взрывом» на денежном рынке, приостановилось. Вероятно, испугавшись новых американских санкций, которые, как ожидается, будут объявлены на этой неделе, западные фонды фронтально ликвидировали позиции в рубле. Их исход перевернул вверх дном денежный рынок, где у ряда участников сработали стоп-лоссы.

В принципе, в санкции в отношении ОФЗ я не очень верю, этим пугали еще три года назад. Россия может ответить очень жестко – ввести мораторий на выплату суверенного и корпоративного долга против недружественных стран, а также заморозить аналогичные выплаты по дивидендам по акциям. Скоро лето – дивидендный сезон. Доля нерезидентов во free float cсейчас составляет 30-40%. Выше она была только летом 2008 года перед кризисом Lehman Brothers и составляла 50%.

В том, чтобы распечатать Фонд национального благосостояния, также я ничего страшного не вижу. Министерство финансов РФ выступило с инициативой потратить существенную часть ФНБ на кредитование других государств. По мнению чиновников, это поможет защитить деньги от их блокировки Соединенными Штатами. Минфин предупреждает о резко возросших рисках ареста и блокировки российских активов в США и Западной Европе. Стоимость займов будет не ниже доходности по отечественным ОФЗ. Вполне можно снизить объем эмиссии ОФЗ. Зачем брать деньги в казну, чтобы потом давать их в долг под аналогичный процент. Смысл работать с нулевой маржой? Кстати, обнуление суверенного долга автоматически повысит рейтинги Moody’s или S&P. Политика политикой, но игнорировать факты они не смогут.

Санкции в отношении ОФЗ (пока не понятно, они могут коснутся уже действующих выпусков или только новых) — это, конечно, биржевая паника. На рынке всегда присутствуют инсайдеры, так что о ситуации мы скоро узнаем. В любом случае без валютных интервенций со стороны Банка России в рамках данного сценария рубль легко может упасть на 10-15%. А сам рынок рублевого долга напрямую будут поддерживать государственные банки и Банк России. Регулятор начал цикл повышения ставок, и хочется надеяться, что текущая рыночная ситуация в том числе объясняется данным фактом.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»