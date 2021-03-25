Бюджет Иркутска-2021: доходы составят 23,9 млрд рублей, расходы – 25,6 млрд рублей

Расходы бюджета на 2021 год уточнены за счет дополнительных доходов и сэкономленных денежных средств. С учетом изменений бюджет города на 2021 год по доходам составит 23 млрд 953 млн рублей, по расходам – 25 млрд 632 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии.

Размер дефицита бюджета увеличен на 604 млн рублей, при этом на его покрытие будут направлены остатки денежных средств, сложившиеся на начало года. Соответствующее решение по уточнению бюджета города на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов приняли на заседании городской Думы.

– Уточнение расходной части бюджета произведено с учетом дополнительных доходов, целевых межбюджетных трансфертов, полученной экономии и перераспределения ассигнований между статьями бюджета, – отметила Альфия Валиулина.

В целом по доходам прогнозируется рост в текущем году на 420 млн рублей, в том числе за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов на 342 млн рублей, а также межбюджетных трансфертов из областного бюджета. Как сообщила заместитель мэра – председатель комитета бюджетной политике и финансам Альфия Валиулина, около 300 млн рублей дополнительно направят на социальную сферу. Средства пойдут на проведение ремонтных работ в муниципальных образовательных учреждениях, в том числе на устранение предписаний контролирующих органов, обновление материально-технической базы учреждений, а также создание плоскостных спортивных сооружений.

По 15 млн рублей предусмотрено на приобретение жилья для инвалидов и увеличение расходов по обеспечению жильем молодых семей. В сфере жилищного хозяйства на 130 млн рублей увеличены расходы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В сферу благоустройства дополнительно будет направлено около 300 млн рублей. Эти средства пойдут на благоустройство дворовых и общественных территорий, обустройство и ремонт детских и спортивных площадок, устройство и ремонт линий наружного освещения, а также на содержание и развитие городских озелененных территорий. На ремонт и содержание автомобильных дорог, устройство и ремонт тротуаров предусмотрено 136 млн рублей.