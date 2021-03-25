Еще три ледовые переправы закрыли в Иркутской области

ГУ МЧС России по Иркутской области на официальном сайте сообщило, что в регионе закрыли еще три ледовые переправы.

Переправы в Шелеховском, Тайшетском и Качугском районах из-за активного таяния льда были закрыты сегодня.

«Принято решение о закрытии переправы, соединяющей населенные пункты Шаманка и Моты, поскольку она не отвечает требованиям безопасности. На переправе лед полностью напитан водой, его структура игольчатая, при большой нагрузке такой лед разрушается мгновенно, несмотря на толщину в 80 сантиметров. Проезд по нему небезопасен! На закрытой ледовой дороге выставлены соответствующие дорожные знаки и перекрыты съездов на нее», – приводятся в сообщении слова старшего госинспектора по маломерным судам Шелеховского инспекторского участка Владимира Стулева.

На сегодняшний день в регионе остаются действующими 43 ледовых дороги. Практически каждый день после обследования комиссией происходит закрытие переправ.