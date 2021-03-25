Ледовый дворец «Байкал» в Иркутске впервые запустил массовое катание на коньках

Ледовый дворец «Байкал», расположенный в Иркутске, впервые запустил сеансы массового катания для всех желающих, сообщается на официальной странице организации в соцсети «ВКонтакте».

Решение запустить регулярные сеансы было принято после проведения тестового мероприятия 20 марта. «Очередной сеанс катания состоится 27 марта также в 17:00. Далее мы планируем проводить такие сеансы по субботам в одно и то же время, а со временем – и по два сеанса в неделю», – отмечается в сообщении.

На льду запрещается катание на беговых и озерных коньках, а также нельзя использовать коньки с двухполозными лезвиями.

Посещение крытого катка платное.