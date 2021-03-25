Мэр Братска заявил о дефиците вакцины от коронавируса в городе

Мэр Братска Сергей Серебренников во время заседания оперативного штаба Иркутской области по предотвращению распространения коронавирусной инфекции заявил о дефиците вакцины от COVID-19 в городе, сообщается на сайте местной администрации.

«Вакцинация в Братске проходит в опережающем темпе. Последняя партия вакцины прибыла в Братск вчера, но запись горожан проходит очень активно и вакцины не хватает», – заявил Серебренников.

По его словам, первым компонентом на сегодняшний день привились 6 383 братчанина, вторым – 3 904 человека.

Глава города также отметил, что удалось достигнуть договоренности об открытии одного автоматизированного рабочего места для сотрудника МФЦ в местной больнице № 5 для регистрации населения в личном кабинете портала «Госуслуги» и записи на вакцинацию без дополнительного посещения офиса МФЦ.

Сейчас в Братске работают четыре пункта, где можно поставить прививку от коронавируса. В каждом из них есть возможность прививать от 100 до 200 человек в день. «В связи с отсутствием вакцины специалисты регистратуры звонят записавшимся и переносят их на другой день. Мы уже открыли запись желающих привиться на апрель и май», – рассказал Сергей Серебренников.