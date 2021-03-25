Госдума приняла закон, который позволит Путину снова баллотироваться в президенты

Государственная дума РФ сообщила на официальном сайте, что приняла в третьем и окончательном чтении закон, который позволит Владимиру Путину вновь баллотироваться в президенты.

«Быть избранным президентом можно не более двух сроков. При этом данное ограничение не распространяется на тех, кто занимал должность главы государства до вступления в силу поправок в Конституцию РФ», – отмечается в сообщении.

По информации Госдумы, президентом РФ теперь может быть гражданин страны не моложе 35 лет, постоянно проживающий в России не менее 25 лет, не имеющий и не имевший в прошлом иностранного гражданства или вида на жительство. «Исключение составляют случаи, когда иностранное государство или его часть были приняты в состав РФ», – говорится на сайте.