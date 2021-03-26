Азиатско-Тихоокеанский банк открывает новый офис в Барнауле

25 марта 2021 года в Барнауле на Социалистическом проспекте, 117 открывается офис АТБ с центром ипотечного кредитования

В новом офисе клиенты смогут получить полный комплекс банковских услуг для физических и юридических лиц (ипотека, потребительские кредиты, кредитные и дебетовые карты, вклады, открытие счетов и пр.).

«Несмотря на активное развитие дистанционных каналов обслуживания, нам важно, чтобы каждый клиент АТБ мог получить консультацию или услугу «вживую», если его приоритет - непосредственно личное обращение в банк. Мы открываем офисы по принципу доступности, стараемся работать для жителей центральных и отдаленных районов в городах присутствия банка. АТБ хорошо знаком барнаульцам, жители города активно пользуются услугами банка, а это значит, что перед нами не стоял вопрос открывать или не открывать новый офис. Надеюсь, что, как и прежде, каждый клиент банка оценит оперативность работы и качество предоставляемых услуг», - прокомментировала директор Азиатско-Тихоокеанского банка по Алтайскому краю и Республике Алтай Виктория Вергун.

Клиенты АТБ могут получить полный комплекс услуг как для физических, так и для юридических лиц.

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