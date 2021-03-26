Альфа-Банк получил «Хрустальную гарнитуру» в 14 номинациях

23 марта прошла церемония награждения лучших из лучших в индустрии контакт-центров и обслуживания клиентов «Хрустальная гарнитура».

Альфа-Банк одержал победу в самых технологичных номинациях: «Самое эффективное применение технологий» за практику применения инструмента голосовой аналитики, «Лучший клиентский опыт автоматизированного, роботизированного взаимодействия» за использование прорывных решений голосового взаимодействия с использованием синтеза и распознавания речи, и проект чат-бота. Также банк получил высшую награду в номинации «Самое эффективное управление пиковой нагрузкой».

За коллективный результат награждены команда операционной поддержки контакт-центра Альфа-Банка, команда контроля и оценки качества, высшей оценки удостоена эффективная организация работы команды на удаленке (Alfa Distance). Почетное признание также получили сотрудники за победу в высококонкурентной номинации «Лучший продавец», а также лидерство в номинациях «Лучший операционный менеджер» и «Лучший оператор».

Высокую оценку и высокое одобрение жюри премии Альфа-Банк получил в номинациях «Лучший аутсорсинговый проект», «Лучшая команда исходящего взаимодействия» за открытие счетов и обслуживание юридических лиц в городах, где нет офисов Альфа-Банка.

«Для нас очень ценно быть в числе лидеров по стольким направлением работы контактного центра. Мы рады, что в условиях непростого для всех 2020 года мы сохранили скорость и качество работы, уверенно справляясь с нагрузкой не только в пиковые часы, но пиковые дни и даже месяцы. Гордимся инновационными решениями, которые позволяют не просто быстро и точно реагировать на звонки клиентов, но и сохранять человечный контакт, даже когда с клиентом общается робот», — отметил директор по цифровому бизнесу, член правления Альфа-Банка Иван Пятков.

«Хрустальная гарнитура» — престижный международный конкурс сильнейших контакт-центров, который присуждается с 2005 года. В этом году за награды в 43 номинациях соревновались более 330 компаний, включая крупнейшие банки страны, телеком-компании и аутсорсинговые контакт-центры.