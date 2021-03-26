Сбер запускает проект по использованию резервных аккредитивов для Центра внедрения «Протек»

Сбер и Центр внедрения «Протек» (входит в ГК «Протек»), один из лидеров рынка фармдистрибуции в России, запускают проект по использованию резервных аккредитивов в расчётах с контрагентами для обеспечения платёжных обязательств.

Сбер предоставляет клиентам компании «Протек» возможность открывать аккредитивы онлайн в системе дистанционного банковского обслуживания СберБизнес. Полный цикл выпуска такого аккредитива занимает менее часа. Специалисты «Протека» в личном кабинете компании в системе СберБизнес в режиме реального времени видят все операции по аккредитивам.

Евгений Кравченко, директор Управления торгового финансирования Сбербанка:

«Выпуск аккредитивов в приложении СберБизнес позволяет компании «Протек» и ее клиентам обезопасить расчёты. В последнее время предприниматели уделяют особое внимание оптимизации расходов и снижению рисков, и хорошим подспорьем в этом выступают резервные аккредитивы с простой процедурой выпуска и возмещения. Чтобы выставить аккредитив в пользу «Протека», контрагентам достаточно заполнить электронные формы и подписать их в приложении».

Денис Красильников, директор по продажам ЦВ «Протек»:

«В дистрибьюторском сегменте фармацевтического рынка всегда была актуальна проблема дебиторской задолженности. В нашем случае резервный аккредитив — инструмент, закрепляющий обязательство банка компенсировать дистрибьютору долг аптеки или аптечной сети в случае неисполнения ими условий контракта. Отсутствие рисков невозврата дебиторской задолженности, в свою очередь, позволяет ЦВ «Протек» сформировать лучшее ценовое предложение для таких клиентов, а значит, повысить эффективность продаж по всей товаропроводящей цепочке. Кроме того, наша компания высоко оценила возможность в режиме реального времени вести мониторинг операций по аккредитивам».