Сбер получил 16 наград премии «Хрустальная Гарнитура»

Сбер получил сразу 16 наград престижного международного конкурса «Хрустальная Гарнитура» для контактных центров сервисных организаций. Лауреатами премии стали коллективы и сотрудники Единого распределённого контактного центра, Центра корпоративных решений, Службы заботы о клиентах, дивизиона «Управление сетью устройств самообслуживания», сервисного центра «ДРУГ», Департамента глобальных рынков и компании ЮMoney (входит в экосистему Сбера).

Команды Сбера признаны лучшими в номинациях «Самая эффективная программа улучшений, изменений», «Лучший мульти/омниканальный клиентский опыт», «Лучшая команда по обслуживанию клиентов», «Лучшая команда контроля и оценки качества», «Лучший контактный центр (до 100 рабочих мест)», «Лучшая программа/практика мотивации и вовлечённости персонала».

Сбер также отмечен высоким одобрением жюри в номинациях «Самая эффективная программа улучшений, изменений» и «Лучший клиентский опыт автоматизированного, роботизированного взаимодействия». Высокую оценку жюри Сбер получил в номинациях «Лучшие инновации в клиентском обслуживании», «Лучший новый контактный центр» и «Лучший контактный центр (до 500 рабочих мест)».

Сотрудники банка одержали победу либо получили высокую оценку жюри в номинациях­­­­ «Оператор года», «Продавец года» (две награды), «Наставник года» и «Лучший операционный менеджер».

­­­Более 11 тысяч сотрудников площадок контактных центров банка в Ставрополе, Волгограде, Воронеже, Самаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Омске, Тольятти, Туле сегодня обрабатывают более 320 тысяч звонков и обращений в сутки, быстро и профессионально решая вопросы частных и корпоративных клиентов. В своей работе Сбер активно внедряет новые технологии и совершенствует качество обслуживания в контактных центрах.

Премия «Хрустальная Гарнитура» вручается ежегодно начиная с 2005 года сообществом профессионалов Call Center Guru. Это самая большая, широко известная и признанная всеми участниками рынка профессиональная награда — «Оскар» в индустрии дистанционного взаимодействия с клиентами. В 2021 году участниками конкурса стали более 330 человек из России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Украины, а премия была присуждена в 43 номинациях. Лауреатам вручены награды «Победитель», «Высокая оценка жюри» и «Высокое одобрение жюри».