Устоять во время шторма и сохранить курс – En+ Group подвела финансовые итоги 2020 года

Прошедший 2020 год стал для всего мира потрясением, соответственно, и для экономики всех стран тоже. Особенно пострадал бизнес, оказавшись наедине с кризисом, с которым до этого еще не сталкивался никто. Несмотря на сложности, вызванные пандемией, в 2020 году компания En+ Group продемонстрировала высокие финансовые результаты, сохранила все социальные программы и даже расширила их направления в сторону поддержки медицины. Эти выводы были озвучены в отчете о финансовых результатах холдинга, контролирующего ГЭС Ангарского каскада, все ТЭЦ в крупных городах Иркутской области и предприятия металлургической промышленности.

Сохранила стабильные результаты

В частности, из отчета следует, что En+ Group сохранила стабильные операционные показатели. Объем производства алюминия в металлургическом сегменте практически не изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3 755 тыс. тонн, объем продаж продукции с добавленной стоимостью (ПДС) увеличился на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, производство электроэнергии увеличилось на 5,7%, а объем производства энергии ГЭС- на 7,9%.

Нарастила капитальные затраты

Показательно, что в ситуации экономической турбулентности и неопределенности 2020 года, компания не сократила, а даже нарастила капитальные затраты энергетического сегмента, которые составили 237 млн долл. США, что на 0,4% больше по сравнению с прошлым годом. Расходы холдинга на поддержание надежности объектов, согревающих дома Иркутской области и подающих электроэнергию, составили 51% от общих капитальных затрат. En+ Group продолжила инвестировать в техническое присоединение к своей инфраструктуре электроснабжения (включая новую подстанцию для Тайшетского алюминиевого завода) и повышение эффективности ТЭЦ в Иркутской области, а также в программу модернизации ГЭС "Новая энергия", что в итоге привело к увеличению объемов выработки электроэнергии.

В качестве примеров уверенного курса на развитие в условиях пандемии: запуск нового гидроагрегата на Иркутской ГЭС и старт работ по замене следующего гидроагрегата. Компания завершила проверку всего оборудования Братской ГЭС, по итогам которой были заказаны колеса гидроагрегата. А на соседней Красноярской ГЭС начались капитальные ремонтные работы, а также замена семи силовых трансформаторов станции. Что касается обновления ТЭЦ Иркутской области, En+ Group подписала контракт на поставку трех турбогенераторов нового поколения общей мощностью 450 МВт на ТЭЦ-10 в Ангарске. На ТЭЦ-6 в Братске компания планирует заменить основное оборудование к 2022 году, что позволит увеличить мощность станции на 5 МВт.

Уже из достижений 2021 года – в марте компания запустила подстанцию "Озерная", которая обеспечит Тайшетский алюминиевый завод электроэнергией с ГЭС. Ожидается, что Тайшетский алюминиевый завод будет введен в эксплуатацию в 2021 году с подачей электроэнергии 390 МВт, которая увеличится в 2022 году до 780 МВт.

Поддержала медицину и безопасность сотрудников

В социальной политике компании, как говорится в отчете о результатах 2020 года, безусловными приоритетами En+ Group были безопасность сотрудников и обеспечение непрерывной работы бизнеса. Действительно, с середины марта прошлого года компания En+ Group начала предпринимать активные действия по борьбе с распространением коронавирусной инфекции: был организован оперативный штаб, часть сотрудников переведена на удаленную работу, для производственного персонала, обеспечивающего жилые дома, медицинские учреждения и организации теплом и электроэнергией, закуплены дезинфицирующие средства, перчатки и маски, выстроена система по информированию работников о соблюдении санитарных правил, организована горячая линия по оказанию им помощи.

Для ветеранов была запущена волонтерская акция по доставке на дом наборов необходимых продуктов. В регионах присутствия компания закупила и передала СИЗ медицинским учреждениям. Металлургическим сектором компании были инвестированы средства в медицинские центры для больных внебольничной пневмонией в семи городах присутствия, центры спасения были построены после встреч основателя компании Олега Дерипаски с представителями власти в регионах. Также в медучреждения были переданы 15 машин скорой помощи, аппараты ИВЛ, оказана финансовая помощь региональным больницам на приобретение лекарственных средств.

Запустила корпоративную жилищную программу

Летом 2020 года компания En+ Group запустила корпоративную жилищную программу для сотрудников энергетических предприятий в Иркутске, Братске, Усть-Илимске, Нижнем Новгороде, Дивногорске, Ангарске, Миассе. По условиям программы, для её участников ипотека предоставляется без первоначального взноса, 50% ежемесячного аннуитетного платежа на протяжении всего срока действия кредитного договора компенсирует компания. Ипотечный кредит предоставляется на 10, 15 и 20 лет, в ноябре ипотечная ставка составляла 6,25%. За первые несколько месяцев 80 человек, большинство из которых работает на производстве, утверждены банком к участию в программе и начали въезжать в новое жилье. Программа запущена по результатам встреч основателя компании Олега Дерипаски с Рабочими советами компаний. В металлургическом секторе компании сотни сотрудников РУСАЛа уже живут в новых квартирах, полученных по программе.

«Думаю, все понимают, в каких сложных условиях всем пришлось работать в прошлом году. С гордостью за всю команду могу сказать, что мы не просто выстояли, но и смогли реализовать ключевые проекты развития на фоне огромной ответственности за здоровье наших работников. Все наши ключевые инвестпроекты были продолжены. Например, на Иркутской ГЭС уже на полную мощность работает новый гидроагрегат, установленный в прошлом году. На всех крупных гидроэлектростанциях Группы продолжается Программа «Новая энергия», где помимо экономического результата, важнейшей составляющей является улучшение экологии через дополнительную выработку чистой энергии. Завершение строительства подстанции Озерная, и первой очереди Тайшетского алюминиевого завода, пришлись именно на сложнейший 2020 год. Группа продолжает работать в сложных условиях пандемии, но мы уверены в успешной реализации всех ключевых проектов», – рассказал «РИА «Новости» руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков.