Эксперт РА» установил статус «под наблюдением» по рейтингу КБ «Восточный»

«Эксперт РА» установил статус «под наблюдением» по рейтингу кредитоспособности КБ «Восточный», что означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшее время. Рейтинг банка продолжает действовать на уровне ruB- со стабильным прогнозом.

Агентство высоко оценило работу, проделанную Банком с 01.01.20 по 01.03.21 - в частности, сформированы дополнительные резервы по кредитам ЮЛ (создано 9,7 млрд резервов и уровень резервирования доведён до 79%), амортизирован портфель гарантий (с 47 до 9,9 млрд руб.), объем кредитного портфеля ЮЛ (за вычетом резервов) снизился с 17,7 млрд руб. до 12,3 млрд руб.