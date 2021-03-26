Совкомбанк покупает пакеты акций банка «Восточный» у фондов Baring Vostok, компании Финвижн и Шерзода Юсупова

Совкомбанк объявляет о подписании с фондами Baring Vostok, компанией «Финвижн» и Шерзодом Юсуповым соглашений о покупке принадлежащих им пакетов акций банка «Восточный». Стороны ожидают, что сделка будет закрыта в течение нескольких недель после получения разрешений Банка России и ФАС.

Сделка проходит на рыночных условиях, но финансовые параметры и цену сделки стороны не раскрывают. Совкомбанк планирует интегрировать и присоединить банк «Восточный» в течение 12-18 месяцев.

Дмитрий Гусев, председатель правления Совкомбанка:

«Приобретение банка «Восточный» усилит позиции Совкомбанка в розничном бизнесе, расширит филиальную сеть, а также повысит доступность наших продуктов и услуг в ключевых регионах присутствия банка, включая Сибирь и Дальний Восток. «Восточный» является заметным игроком розничного рынка с качественным розничным кредитным портфелем и профессиональной командой, его клиентский профиль, география и портфель продуктов интересны с точки зрения получения синергии с бизнесом Совкомбанка».

Елена Ивашенцева, старший партнер Baring Vostok:

«Мы давно сотрудничаем с Совкомбанком и высоко ценим его команду за профессионализм и безупречную репутацию. Несколько портфельных компаний фонда активно и успешно развивают партнерские отношения с банком в таких сферах как электронная коммерция и информационные технологии. Мы приветствуем Совкомбанк в качестве нового контролирующего акционера банка «Восточный» и считаем, что сделка откроет новую страницу в его истории. Мы рады, что именно команда Совкомбанка будет развивать перспективную розничную бизнес-модель банка в будущем».

Юрий Гусев: Директор ООО «МК Финвижн Холдингс»:

«Сделка стала возможна в результате последовательного снижения доли корпоративного бизнеса в активах Восточного. Менеджментом банка проделана большая работа по повышению эффективности бизнеса и оптимизации кредитного портфеля, досозданию резервов, погашению кредитов и продаже непрофильных активов. В результате банк стал более привлекательным для покупки».

Справка:

ПАО «Совкомбанк» — системнозначимый банк (активы: 1,5 трлн руб. по МСФО). В банке трудятся 17 тысяч сотрудников в 2х тысячах офисов по всей стране в 2334 отделениях и мини-офисах, расположенных в 988 населенных пунктах РФ. Банк обслуживает 9 миллионов розничных клиентов. Корпоративными клиентами банка являются 200 тыс. компаний. Кредитные рейтинги Банка по международной шкале: «ВВ», прогноз «позитивный» (Standard&Poor’s), «Вa1», прогноз «стабильный» (Moody’s), «ВB+», прогноз «стабильный» (FitchRatings). Кредитные рейтинги Банка по национальной шкале: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) «A+», прогноз «позитивный», рейтинговое агентство «Эксперт РА» «ruАА», прогноз «стабильный», агентство «Национальные Кредитные Рейтинги» (НКР) – «АА-», прогноз «стабильный». Аудитор Банка по МСФО - ООО «Эрнст энд Янг».;

«Восточный банк» - розничный банк (активы: 192 млрд руб. по МСФО). Более 15 лет специализируется на розничном кредитовании. Входит в топ-10 крупнейших карточных банков страны. В Банке работают 10 тыс. сотрудников в 570 офисах, большинство из которых расположены в ДвФО преимущественно в небольших городах. Банк присутствует в каждом населенном пункте Дальнего Востока с численностью населения более 10 000 человек. Является участником Системы страхования вкладов (ССВ), включен в реестр кредитных организаций, признанных Банком России значимыми на рынке платежных услуг.

Baring Vostok

Baring Vostok специализируются на прямых инвестициях в России, Казахстане и других странах региона. С 1994 года фонды Baring Vostok вложили около 3 млрд долларов в порядка 80 компаний. Долгосрочными инвесторами Baring Vostok являются институциональные инвесторы из США, Западной Европы, Азии, Ближнего Востока. Среди портфельных компаний Baring Vostok такие лидеры рынка как: OZON, Kaspi, ВкусВилл, Familia, Солофарм, Skyeng, Viasat и многие другие.