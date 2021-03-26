Предприниматели Арсеньева узнали о преимуществах карты «Приморец» от Примсоцбанка

18 марта в Арсеньеве прошёл бизнес-завтрак, организованный местным отделением «Опоры России». В мероприятии приняли участие около 30 предпринимателей города, в их числе и начальник дополнительного офиса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» Татьяна Полубинская.



На встрече поднимались такие вопросы о благоустройстве города, образовательных учреждениях, как бизнесу и власти взаимодействовать и достигать результата, а также о личной ответственности предпринимателей за инфраструктуру города. Специальный гость бизнес-завтрака - Константин Богданенко - председатель попечительского совета Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» поделился мыслью о том, что если предприниматель хочет что-то изменить или улучшить, то ему нужно самому погружаться во все тонкости и процессы своего дела.



Одним из ключевых моментов обсуждения стали способы привлечения новых клиентов в различные заведения города. В этой связи Татьяна Полубинская рассказала всем собравшимся о социальной карте «Приморец», по которой держателям предоставляются скидки в магазины, кафе, аптеки, а также возвращается кэшбэк за поездки на общественном транспорте и начисляются проценты на остаток по счёту. По данным краевого правительства, проект является открытым и ждёт присоединения к нему новых активных партнёров, готовых реализовывать программы лояльности и предоставлять скидки и другие преференции для жителей, нуждающихся в социальной поддержке. Отметим, что сейчас в Арсеньеве расплачиваться картой «Приморец» и получать выгоду можно всего в паре магазинов и кинотеатре. Глава города Владимир Пивень призвал предпринимателей присоединяться к проекту и таким образом привлекать новых клиентов.



Узнать подробнее о преимуществах карты «Приморец» от Примсоцбанка можно в отделениях банка, на официальном сайте, а также по телефону единой справочной службы 8-800-350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.