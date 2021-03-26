Целевые кредиты, аккредитивы и банковское сопровождение сделок: Сбер назвал основные сферы применения ЦФА

Зампред Правления Сбера Анатолий Попов выступил на IX форуме финансовых инноваций FinNext 2021 с докладом на тему цифровых валют ЦБ и цифровых финансовых активов (ЦФА) коммерческих банков, сообщают в пресс-службе Сбера.

Он обозначил основные сферы применения ЦФА корпоративными и розничными клиентами, которые возможны после запуска блокчейн-платформы Сбера:

аккредитивы при сделках с недвижимостью. При использовании ЦФА и смарт-контрактов клиент может без посещения банка и существующих комиссий настроить условия раскрытия аккредитива;

целевые кредиты для бизнеса. Во II квартале 2020 года в России стартовал ряд госпрограмм по поддержке предприятий во время пандемии — в частности, были выданы кредиты под 0% и 2%, направленные на поддержку занятости. При работающих механизмах токенизации расходование средств на зарплаты сотрудникам происходило бы при помощи смарт-контрактов, сегодня контроль происходит вручную;

банковское сопровождение. При реализации инвестиционных контрактов банкам приходится силами сотрудников и искусственного интеллекта контролировать расходование средств. С использованием ЦФА и смарт-контрактов процесс будет автоматизирован 24/7;

расходование средств по госконтрактам. В рамках сделок на блокчейне госзаказчики смогут «окрашивать» цифровые деньги и направлять их подрядчику на определённые статьи расходов. Эта схема снизит риск нецелевого использования средств и повысит прозрачность работы контрагентов.

— Мы приветствуем решение Банка России о запуске цифрового рубля. А одновременный запуск токенизированных безналичных рублей коммерческими банками предоставит возможность широкому кругу клиентов воспользоваться новыми сервисами, о которых я говорил выше. Это позволит не только сократить расходы и комиссии банков, но и позволит любому участнику сделок на блокчейне получить удобные, быстрые и эффективные решения своих задач, — Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка.