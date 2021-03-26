Brent подорожал на 5% из-за закрытия Суэцкого канала

Стоимость майского фьючерса на пике составила $63,91. К 4:40 мск цена снизилась до $63,38, сообщает РБК.

Утром 24 марта в южной части Суэцкого канала сел на мель сверхбольшой контейнеровоз Ever Given. Причиной стал сильный порыв ветра. Это привело к блокировке движения судов. Днем судно удалось частично снять с мели.

При этом из-за остановки движения в канале у его южного входа остановились суда, на которых было примерно 10 млн барр. сырой нефти и нефтепродуктов. По оценкам аналитической компании TankerTrackers, 2,6 млн барр. из них — это нефть из России. Общая стоимость российской нефти, застрявшей в результате инцидента, может составить $160 млн.