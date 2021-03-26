В Иркутской области мошенники выдавали себя за популярных торговцев на финансовых рынках

Двое братчан обманули 22 человека, сообщают в ГУ МВД Иркутской области.

Фигурантые 26 и 30 лет во ВКонтакте создавали клоны страниц пользователей, известных в сфере торговли ценными бумагами. От их имени в переписке они предлагали пользователям услуги по проведению сделок, обещая крупный доход.

Завладев деньгами, отправленными в качестве инвестиций, лжеспециалисты прекращали переписку с потерпевшими.

Установлено, что таким образом аферисты обманули 22 человека, проживающих в разных регионах страны. Оперативники отдела «К», сопровождавшие дело, убедили «лжетрейдеров» восстановить потерпевшим причиненный ущерб в полном объеме.

Мужчинам назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года шесть месяцев и три года шесть месяцев условно.