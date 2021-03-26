Россияне в феврале сохранили «свободные деньги»

По данным исследовательского холдинга Ромир, в феврале 2021 года объем «свободных денег» в российских семьях вырос на 3% по сравнению с предыдущим месяцем.

В январе 2021 рост индекса показал рекордные 82%.

Согласно расчетам, в феврале 2021 года объем «свободных денег» в среднестатистическом российском домохозяйстве вырос на 31% по сравнению с февралем 2020 года. Показатель января 2019 года принят за исходную точку для расчета индекса.

«Количество денег, которые покупатели сохранили в феврале после трат на товары регулярного потребления, осталось на высоком уровне, достигнутом в январе. Годовая динамика также демонстрирует положительные значения. Подобное поведение покупателей может быть связано с расширением потребительского кредитования: россияне оставляют часть средств на выплаты по кредитам», – комментирует результаты исследования исполнительный директор «Ромир» и Mile Group Инна Караева.