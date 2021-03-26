ФАС выступил с критикой против приоритета грузов РЖД за предоплату

Эта идея Минтранса, по версии регулятора, ущемляет права в том числе малого и среднего бизнеса, сообщает РБК.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) раскритиковала предложения Минтранса о приоритетном пропуске грузов на железной дороге на условиях предоплаты в пользу РЖД, а также о первоочередном провозе коксующегося угля.

Об этом говорится в письме замруководителя ведомства Петра Иванова, которое он отправил 24 марта в Минтранс и Минэнерго. Подлинность письма РБК подтвердил источник, близкий к грузоотправителям. Представители Минтранса и Минэнерго отказались от комментариев.

В пятницу, 26 марта, эти вопросы обсудят на заседании правительственной комиссии по транспорту под руководством первого вице-премьера, председателя совета директоров РЖД Андрея Белоусова. Об этом РБК рассказали два источника, знакомые с повесткой заседания, представитель вице-премьера подтвердил эту информацию.