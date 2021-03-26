Эксперты проведут экологическую оценку Байкальской природной территории при поддержке компании En+ Group. Перед проектом поставлена сложная задача: проанализировать имеющиеся научные изыскания и нормативно-правовую базу, провести системную оценку экологических и социально-экономических рисков, учесть мнения всех заинтересованных сторон и на выходе выработать стратегические решения по дальнейшему развитию Байкала.

В сентябре 2020 года указом губернатора Иркутской области этот год был объявлен Годом Байкала. А 22 марта 2021 года, во Всемирный день водных ресурсов, состоялось первое экспертное обсуждение проблем озера Байкал в Общественных палатах (ОП) РФ и Иркутской области.

Весь прошлый год эксперты проводили предварительное изучение проблематики Байкала и пришли к неутешительному выводу – эта тема не является сейчас точкой объединения, слишком много противоречий. Научные исследования разрозненны, не систематизированы и в значительной части недоступны, решения дублируются, не синхронизированы друг с другом, не следуют ни международным рекомендациям ООН и ЮНЕСКО, ни государственным социально-экономическим ориентирам.

До конца 2021 года экспертам предстоит разобраться во всем многообразии научных исследований по экологическим и социальным проблемам Байкальской природной территории за последние 20 лет. Затем предстоит ранжировать факторы негативного воздействия на Байкальскую природную территорию, подготовить научную, информационную и методическую базу для проведения полномасштабной стратегической экологической оценки документов стратегического планирования, распространяющих свое действие на Байкальскую природную территорию.

К подготовке проекта En+ Group привлекла Всемирный фонд дикой природы (WWF), с которым у компании был положительный опыт проведения СЭО гидропотенциала Амурского бассейна в 2012-2015 гг. Реализацией проекта займётся ЭкоЦентр «Заповедники» при поддержке En+ Group. Сама компания известна широкой поддержкой экологических инициатив на Байкале. Комплексный подход к решению проблем Байкала является продолжением комплексной программы защиты и охраны экосистемы озера, которую En+ Group реализует с 2011 году по инициативе бизнесмена и общественного деятеля Олега Дерипаски.

«Необходимость применения подходов СЭО для БПТ в том числе и в трансграничном контексте многим очевидна, – отметил руководитель программы по экологической ответственности бизнеса Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Книжников. – На первых Шапхаевских слушаниях осенью 2019 года в Улан-Удэ эта задача вошла в резолюцию. В этой связи WWF выступил инициатором проведения «Байкальской оценки». Удалось решить вопрос финансирования, которое на первом этапе получено от En+».

Эксперты отмечают, что объем работы предстоит колоссальный. Предстоит обсудить целый ряд острых вопросов. Например, одно только исследование вопроса, как допустимое колебание уровня Байкала, его влияние на экосистему озера – задача не на один год.

Отдельным большим проектом может стать и создаваемый на площадке Байкальского целлюлозно-бумажного комбината Международный центр водных ресурсов. Он не только позволит решить проблему загрязнения озера законсервированным устаревшим предприятием, но и создаст новую опорную точку как для научной деятельности на Байкале, так и для рекреационных целей. Данный проект планирует реализовать En+ Group, а к научной составляющей инициативы уже присоединился Иркутский государственный университет.

Особую актуальность для территории имеет вопрос развития туризма на Байкале. Потенциал туристического направления огромен, в последние годы турпоток постоянно растет. Но необходимо строить инфраструктуру, иначе всплеск «дикого» туризма может принять катастрофические масштабы для территории.

Поэтому одним из важнейших направлений проекта станет создание площадки, которая бы аккумулировала и приводила к единому знаменателю мнения и предложения всех сторон. Для организации такого системного диалога будет создан экспертный совет. Возглавит его директор Иркутского филиала Сибирского отделения РАН Игорь Бычков, его заместителями станут представители двух байкальских регионов – Иркутской области и Бурятии. В состав совета приглашают представителей науки, общественности, бизнеса, власти, сообщает «Независимая газета».