Иркутская область и «Газпром» разработают программу газификации

Перспективы газификации Иркутской области совместно с ПАО «Газпром», а также за счёт монетизации запасов природного газа Восточной Сибири и независимых производителей для обеспечения потребностей предприятий промышленности и энергетики региона, обсудили Губернатор Игорь Кобзев и заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак. Встреча сторон состоялась 25 марта в Москве.

– Организация переработки газа в Иркутской области позволит газифицировать три региона и решить вопросы экологии: полученный после переработки на Саянской площадке «сухой» газ (метан) может поставляться потребителям Иркутской области, Республики Бурятия, Забайкальского края для обеспечения топливных и технологических нужд предприятий промышленности, энергетики, сферы ЖКХ, населения, перевода автотранспорта на газ. Максимальная официально подтвержденная промышленниками потребность региона в газе составляет 9,7 млрд куб. м., – доложил глава региона.

Игорь Кобзев отметил, что совместно с «Газпромом» идет работа над включением в федеральную повестку строительства газопровода Ковыкта – Саянск – Иркутск, который позволит обеспечивать регион газом с Ковыктинского месторождения. Также обговорили второй этап строительства газопровода «Сила Сибири», который пройдет по территории Приангарья и будет включен в единую систему газоснабжения страны.

Программу газификации региона планируют разработать совместно с «Газпром», а также с участием независимых недропользователей до 2025 года.