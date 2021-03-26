Четверть россиян поменяли профессию в год коронавируса

Сервис Работа.ру провел исследование и выяснил, сколько жителей России сменили профессию в год коронавируса с марта 2020 года по февраль 2021 года, и в каких сферах профессию меняли чаще. В исследовании приняли участие более 9000 пользователей сервиса из всех регионов России.

За прошедшие 12 месяцев профессию кардинально сменили 23% опрошенных жителей России. Кстати, согласно исследованию, проведенному в декабре 2020 года, смену профессии в 2021 году запланировали 47% россиян. Тренд на изучение новых профессий продолжает набирать актуальность.

Чаще всего профессию в год коронавируса меняли работники сферы производства и промышленности — так ответили 19% респондентов. Многие из них перешли работать в область строительства (9%), транспорта (7%) и охраны (6%).

По 11% опрошенных отметили, что поменяли работу в сферах строительства и транспорта. Работу в строительстве часто меняли на профессии из сфер производства и промышленности (13%), транспорта (7%) и ресторанов (4%). Из транспорта и логистики участники исследования переходили на работу в строительство (11%), производство и промышленность (9%), а также в ритейл (5%).

По 5% респондентов указали, что сменили работу в сферах банков и финансов, ресторанов и кафе, а также в сфере образования. 11% бывших работников банковской сферы перешли работать в строительство, 9% — в производство и промышленность, а 2% — в IT. Из области ресторанов и кафе 7% опрошенных нашли работу в транспорте, 6% — в ритейле, а 3% — в строительстве. Профессию в сфере образования чаще меняли на работу в IT (6%), маркетинге (5%) и ритейле (3%).

В сферах охраны и IT смену профессии отметили по 4% жителей России. Специалисты в маркетинге, медицине и ритейле меняли сферу еще менее охотно — по 3% опрошенных.