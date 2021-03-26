Восстановление спроса на алюминий поможет акциям «РУСАЛа» обновить максимумы

ГК «ФИНАМ» провела исследование инвестиционной привлекательности ОК «РУСАЛ». На фоне повышенного глобального спроса на алюминий ценные бумаги производителя с начала текущего года подорожали более чем на 30% и сохраняют значительный потенциал роста. Аналитики по-прежнему рекомендуют «Покупать» акции алюминиевого гиганта, повысив их целевую цену до 61,5 руб., что предполагает потенциал роста в размере 36,9%.

Объединенная компания «РУСАЛ» занимает лидирующие позиции в мире по производству алюминия с долей около 6%. Действующие производственные мощности компании, насчитывающие 43 предприятия в 13 странах, позволяют производить 3,9 млн тонн алюминия, 10,5 млн тонн глинозема и 17,4 млн тонн бокситов в год. Штат сотрудников составляет около 55 тыс. человек, из которых 82% проживают на территории России.

«РУСАЛ» представил позитивную отчетность по итогам 2020 года, отразившую полное восстановление финансовых показателей после спада в первом полугодии прошлого года. «Выручка снизилась на 11,8%, при этом объемы продаж превысили объемы производства, которые сохранились практически на уровне предыдущего года. Скорректированная прибыль составила $60 млн против убытка $270 млн годом ранее», — отмечается в исследовании. Аналитики также обращают внимание, что «РУСАЛ» продолжает снижать долговую нагрузку и планирует в ближайшей перспективе вернуться к выплате дивидендов, что может стать сильным драйвером роста капитализации.

Среди конкурентных преимуществ «РУСАЛа» в аналитической записке называются хорошая интеграция в сырье, высокая загрузка мощностей и их постоянная модернизация, а также большую долю продукции с высокой добавленной стоимостью. При этом более 90% продукции выпускается с использованием электроэнергии из возобновляемых источников – гидроэлектростанций, что создает конкурентное преимущество на европейском рынке по сравнению с китайскими производителями.

Благодаря постепенному восстановлению экономики, рыночная конъюнктура складывается для «РУСАЛа» максимально благоприятно. Аналитики отмечают, что динамика спроса на алюминий позволяет ожидать значительного улучшения финансовых показателей и сокращения долговой нагрузки эмитента уже по результатам 2021 года, что оказывает позитивное влияние на котировки: «С начала текущего года Индекс МосБиржи поднялся на 5,7%, отраслевой бенчмарк прибавил 0,2%, а акции “РУСАЛа” подскочили уже на 31,8%».

При этом с технической точки зрения акции эмитента за последний месяц «взломали» несколько серьезных уровней сопротивления, констатируют в «ФИНАМе»: «Теперь путь вверх открыт, в то время как прежнее сопротивление превратилось в близко расположенные уровни поддержки».

Опубликованная аналитическим управлением ГК «ФИНАМ» в феврале 2021 года цель по акциям «РУСАЛа» была успешно достигнута. «Мы подтверждаем рекомендацию “Покупать” по акциям ОК “РУСАЛ” с новым таргетом 61,5 руб. за бумагу. Потенциал роста в перспективе 12 месяцев составляет 31,6%», — сообщается в исследовании.