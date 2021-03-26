Всероссийского конкурс «100 лучших товаров России» стартовал в Приангарье

Стартовал региональный этап Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Участие в конкурсе позволяет широко и достоверно информировать потребителей региона о производимых высококачественных товарах и оказываемых услугах на территории Иркутской области и способствует их продвижению на отечественном и международном рынках.

Конкурс проводится в следующих номинациях: продовольственные товары; промышленные товары для населения; продукция производственно-технического назначения; изделия народных и художественных промыслов; услуги для населения; услуги производственно-технического назначения.

Победители регионального этапа конкурса выдвигаются на федеральный этап конкурса Программы «100 Лучших товаров России».

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 мая 2021 года.