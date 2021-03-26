Иркутская область и Индия обсудили перспективы сотрудничества

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства региона Константин Зайцев и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия Венкатеш Варма обсудили перспективы взаимовыгодного сотрудничества между сторонами.

Республика Индия является давним партнером Иркутской области. В 2020 году объем двустороннего товарооборота составил 166 млн. долл. США.

Основой экспортных поставок в Индию традиционно являлась авиатехника, оборудование и части, производимые ОАО «Корпорация Иркут», помимо этого региональный экспорт в Индию представлен продукцией химической промышленности, также регионом поставляются изделия из стали, меди, алюминия и черных металлов, древесина и целлюлозно-бумажные изделия.



– Приоритетное значение для Иркутской области имеют поставки индийской вычислительной и радионавигационной техники, электрооборудование. Повышенным спросом пользуется фармацевтическая продукция и оптика индийского производства, - подчеркнул Констатин Зайцев.



Ежегодно, начиная с 2012 года, проводится выставка «Товары из Индии», на которой индийскими предпринимателями представляется большой ассортимент товаров производства Индии.

Иркутским Государственным Университетом и Индийским институтом технологий Гувахати осуществляется совместный российско-индийский проект в сфере генерирования биоэнергии. В этой связи представляется перспективным сотрудничество в области машиностроения, туризма и экологии, а также развития совместных проектов в системе здравоохранения, образования и науки, IT-технологий.

В 2021 году Республика Индия председательствует в БРИКС. С 2018 года на базе Иркутского Национального Исследовательского Технического Университета начал работу Байкальский Институт БРИКС, обучение в котором проходит в англоязычной языковой среде совместно со студентами из Бразилии, Индии, Китая, Египта и других зарубежных стран полностью на английском языке. Институт в большей степени фокусируется на странах БРИКС и растущих экономиках, поскольку эти страны уже сейчас показывают высокие темпы экономического развития и всё больше влияют на мировой политический порядок.



Господин Венкатеш Варма отметил, что связи между сторонами необходимо укреплять и на государственном, и на регональном уровне. Иркутская область - регион, который имеет огромный потенциал для долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества между Приангарьем и Республикой Индия.