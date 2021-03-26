С 26 марта ледовая переправа на Ольхон закрыта

Сегодня, 26 марта, крупнейшая в Иркутской области ледовая переправа «Куркут-Иркутская Губа», соединяющая остров Ольхон с материком, закрыта.

– Межведомственная комиссия признала её состояние неудовлетворительным: у берегов, на въездах на переправу, лёд уже практически разрушился. Из-за высоких дневных температур изменилась структура льда, и его безопасность уже не зависит от толщины, которая варьируется от 20 до 60 сантиметров. Лед рыхлый, на поверхности льда местами талая вода, – сообщает пресс-служба МЧС по Иркутской области.

Туристам, приехавшим на Ольхон на автотранспорте, было предложено покинуть остров до закрытия переправы. Сегодня въезд на переправу был перекрыт шлагбаумами, установлены запрещающие знаки и информационные стенды.