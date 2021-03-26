В Иркутской области подготовят поправки, отменяющие запрет выезда на лёд техники

В Иркутской области под руководством заместителя губернатора Иркутской области Андрея Бунева прошла рабочая встреча с инициативной группой организаторов зимних мероприятий. Многие из них в этом году столкнулись с запретом проведения мероприятий на льду. На встрече обсудили острый вопрос – отмену ограничений, установленные Постановлением Правительства №1151-пп в части п.40, который запрещает выезд на лед любой техники, кроме специализированной.

– Было решено организовать рабочую группу, которая в течении месяца разработает поправки в постановление, они отменят ограничения и позволят в следующий зимний сезон проводить спортивные и культурные мероприятия на льду в соответствии с законодательством, – сообщает на своей сранице в Facebook организатор мероприятия "Байкальский Разлом" Андрей Сурков.

Кроме того, инициативная группа проработает и предложит правительству области четкие правила и нормы проведения зимних мероприятий на льду Байкала.

Напомним, что в Иркутской области планировалось почти 100 мероприятий, связанных с массовым выходом людей на лёд. Многие из них были запрещены. Это было сделано в связи с изменениями, которые были внесены в конце декабря 2020 года в постановление регионального правительства "Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской области". Так, МЧС не рекомендовало к проведению ледовые гонки на льду озера Молодежное в Усолье-Сибирском, заезды «Дни скорости на льду Байкала», фестиваль экстремальных видов спорта на льду «Байкальский разлом», открытый чемпионат Иркутска и Иркутской области по ледово-кольцевым гонкам «GT Зимник 2021» и другие.