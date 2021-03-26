Иркутская область возглавила рейтинг по искусственному лесовосстановлению за 2020 год

Рослесхоз подготовил рейтинг регионов по искусственному лесовосстановлению за 2020 год. Он составлен на основе абсолютных данных о фактической площади выполненных работ.

Возглавила рейтинг Иркутская область, где в прошлом году сотрудники лесного хозяйства ручным способом или при использовании механизированных средств – а именно такие работы называются искусственным лесовосстановлением – создали лесные культуры более чем на 15 тыс. га, сообщает пресс-служба Рослесхоза.

Второе место занял Красноярский край, где искусственным способом восстановлено 10,7 тыс. га. Третьей стала Тверская область, там лесники провели соответствующие работы на площади 10 тыс. га.

Также в десятке лидеров – Вологодская область (8,926 тыс. га), Ленинградская область (8,921 тыс. га), Республика Карелия (7,8 тыс. га), Республика Башкортостан (7,2 тыс. га), Хабаровский край (6,7 тыс. га), Свердловская область (5,9 тыс. га), Удмуртская Республика (5,5 тыс. га).

В сравнении с 2019 годом лидер остался неизменным, Иркутская область возглавляла рейтинг и тогда. Наибольшую позитивную динамику продемонстрировал Красноярский край. Годом ранее он был лишь седьмым.

Работы по искусственному лесовосстановлению проводятся в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Всего в 2020 году лесные культуры были созданы на площади 194 тыс. га, это на 18 тыс. га больше, чем годом ранее. Общая же площадь мероприятий по лесовосстановлению, включая комбинированное и содействие естественному, в прошлом году составила почти 1,2 млн га.