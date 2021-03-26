В Иркутской области подвели итоги конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы»

Около шестидесяти школьников старших классов стали участниками регионального отборочного этапа конкурса, сообщают в областной администрации.

В течение недели учащиеся защищали свои проекты перед жюри, в которое вошли преподаватели иркутских высших учебных заведений, представители работодателей, Агентства стратегических инициатив. Базой для проведения мероприятия стал кампус образовательного центра «Персей» под Ангарском.

Всего было заявлено 26 работ по различным направлениям.

Жюри определило девять лучших школьных проектов. Победители из Слюдянки с проектом «Теплые стельки» рассказали, что их изделия являются инновационным продуктом и их можно отнести к портативным источникам энергии. Победитель из Байкальска Акын Салих разработал сайт для виртуального туризма, где «умная» технология способна подобрать виртуальный тур в соответствии с социально-психологическим профилем клиента на основе самообучающейся нейросети. Игорь Хлыбов из Иркутска создал мобильную установку по поиску месторождений при помощи квадрокоптера. Также ребята из Иркутска предложили систему обработки данных анализов пациентов, которая выявляет онкологию.

Победители из другой иркутской команды выступили с установкой по выработке кислорода при помощи фотосинтеза для космических установок, атомных подлодок и медицины. Александр Ковыршин собрал прототип робота-планетохода, способного выполнять различные задачи как на Земле, так и в космосе. Например, разведку при военных и антитерростических операциях или изучать местности на удаленных планетах. Кстати, 24 марта этого года команда из Иркутской области заняла 2-е место с проектом «Робот-исследователь» на финале Всероссийского конкурса «Дежурный по планете» Космической программы «Сириус-2021». Высоко жюри оценило проекты еще двух команд из Иркутска и проект братских школьников.