Учет диких зверей провели в Прибайкальских заповедниках

Всего к проведению учётных работ были привлечены 44 сотрудников научного отдела и отдела охраны территории, сообщают в ФГБУ «Заповедное Приабайкалье».

В общей сложности ими пройдено 1463 км учетных маршрутов на четырёх особо охраняемых природных территориях – в Прибайкальском национальном парке, Байкало-Ленском государственном заповеднике, заказниках Тофаларский и Красный Яр.

Наибольшее видовое разнообразие отмечено в Прибайкальском национальном парке – здесь встречены следы 14 видов зверей. Большой удачей сотрудники научного отдела считают встречу следов светлого хоря на острове Ольхон - редкого в Иркутской области вида куньих, занесенного в региональную Красную книгу. Прочие виды, обычные для фауны наших ООПТ (белка, волк, заяц-беляк, соболь, косуля, изюбрь, лось и другие) пересекали учетные маршруты также часто, как и в предыдущие годы. Значительных изменений в их численности не выявлено.

В этом году по погодным условиям не удалось провести наблюдения на всех постоянных учетных площадках. Тем не менее, зафиксировано 36 групп изюбрей общей численностью 153 особи. Самое большое стадо состояло из 36 особей - самок и молодняка. В прошлом году при более благоприятных условиях учетчики наблюдали 44 группы численностью 190 особей при максимальном размере стада в 22 особи.