Мокрый снег пройдет на выходных в Иркутской области

По прогнозу Иркутского УГМС, ночью и утром в центральных и южных районах Иркутской области умеренные, местами сильные осадки в виде дождя переходящего в мокрый снег.

Ветер западный, северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, в центральных и южных районах 7-12 м/с, порывы 16-21 м/с, метели. Температура ночью -2,-7°, при прояснении -12,-17°, днём +1,+6°, при облачной погоде -1,-6°.

По Иркутску ночью облачно, снег временами сильный снег, днем облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег, ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью -2,-4°, днём +2,+4°.