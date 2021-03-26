Объем рынка новых грузовых вагонов в России в 2021 году сократится на 25% – прогноз ИПЕМ

По оценкам Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), объем выпуска грузовых вагонов в России в 2021 году составит 43-48 тыс. вагонов, что соответствует объему выручки более 130 млрд руб.

ИПЕМ ожидает, что спад производства продолжится и в 2022 году, а всего период низкого рынка продлиться до 2025 года.

Соответствующие оценки представил заместитель генерального директора ИПЕМ Владимир Савчук на XI ежегодной конференции «Рынок подвижного состава и операторских услуг», которая прошла 25-26 марта 2021 года в Москве.

Падение связано с перепроизводством предыдущих лет и избытком вагонов на сети. По оценкам ИПЕМ, объем рынка новых грузовых вагонов в России в 2021 году составит 130-145 млрд руб.

«В 2020 году мы оцениваем профицит парка в 80 тыс. вагонов, − сообщил Владимир Савчук. − Вагоностроители вошли в затяжной период низкого спроса с прохождением «дна» рынка в 2022-2023 годах. Рыночные механизмы и конъюнктура будут действовать против вагоностроителей: даже потенциальный рост погрузки, который мы ожидаем в текущем году на уровне 1,2-1,6% в этом году, не сможет стабилизировать ситуацию. Диверсификация в сторону специализированных вагонов – насущная необходимость для предприятий, чьи производства ориентированы на выпуск универсального парка».