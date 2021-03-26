Детская оздоровительная кампания в Иркутской области может быть сорвана

Детская оздоровительная кампания 2021 года в Иркутской области оказалась под угрозой срыва, поскольку работа летних лагерей в условиях ковидных ограничений будет убыточной, пишет ТАСС со ссылкой на уполномоченного представителя фонда развития детских лагерей в регионе Александра Кустова.

«Наполняемость 50% от мощности, запрет на работу палаточных лагерей, запрет массовых мероприятий и многое другое. В таких условиях работа лагерей детских и других организаций отдыха и оздоровления становится невозможной. <…> Может, получится так, что мы сегодня готовимся к оздоровительной кампании, но ближе к июню лагеря не смогут открыться», – приводятся в сообщении слова Кустова.

В Иркутской области средняя стоимость путевки сегодня составляет чуть более 18 тысяч рублей за смену продолжительностью 21 день. По мнению руководителей лагерей, это недостаточно для покрытия расходов организаций детского отдыха. По их подсчетам, средняя стоимость должна быть порядка 30 тысяч рублей.

На федеральном уровне в настоящее время решается вопрос о том, чтобы смягчить ограничения для детских лагерей и увеличить наполняемость до 75%, а принятие решений о возобновлении работы палаточных лагерей передать на региональный уровень. «Однако, по словам Кустова, это не сделает работу лагерей безубыточной. В связи с этим он предложил властям региона сократить продолжительность смен до 14 дней, сохранив стоимость путевки на существующем уровне, а количество смен увеличить с трех до четырех», – отмечает ТАСС.