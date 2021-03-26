Депутата думы и директора школы в Приангарье заподозрили в превышении полномочий

СУ СК России по Иркутской области сообщило на официальном сайте, что ведомство возбудило уголовное дело в отношении депутата думы Широковского МО и по совместительству директора школы по факту превышения должностных полномочий.

Санкции статьи предусматривают до 4 лет лишения свободы.

По версии следствия, директор МКОУ «Широковская СОШ» Нижнеудинского района во время приемки работ по муниципальному контракту, заключенному с индивидуальным предпринимателем, зная, что капитальный ремонт спортивного зала учреждения выполнен не в полном объеме, подписала фиктивные акты приемки выполненных работ, на основании которых произвела оплату в полном объеме. В результате Управлению образования администрации МО «Нижнеудинский район» бы причинен ущерб около 160 тысяч рублей.

Расследование дела продолжается.