Александр Гинцбург рассказал о формировании иммунитета после вакцинации «Спутником V»

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал, как формируется иммунитет у людей после вакцинации «Спутником V», сообщает минздрав РФ.

«Вакцина «Спутник V» двухкомпонентная: через 21 день после первой инъекцию пациенту вводится вторая. Человек считается вакцинированным и, соответственно, защищенным от коронавируса, только через три недели после введения второго компонента – в это время формируется иммунитет к инфекции. Наши наблюдения показывают, что у молодых иммунитет, как правило, формируется быстрее, у старшей возрастной группы, особенно старше 60 лет – это может занимать больше времени», – сообщил Гинцбург.

Ученый также отметил, что носить маски, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию, ограничить посещение общественных мест и пользование общественным транспортом необходимо в период между введением первого и второго компонентов вакцины, а также в течение еще трех недель после второй прививки. Это позволит организму сформировать надежную защиту от возбудителя, которая составляет почти 92%.

Во время поствакцинального наблюдения отмечаются редкие случаи заболевания коронавирусной инфекцией у граждан, прошедших вакцинацию только первым компонентом вакцины и единичные случаи – у прошедших вакцинацию двумя компонентами, у которых после второй инъекции не завершен 21-дневный период выработки иммунитета.