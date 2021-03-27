В Госдуме предложили лечить детей за счет богатых россиян

Член комитета Государственной думы по охране здоровья Алексей Куринный в эфире радиостанции «Говорит Москва» выступил с предложением лечить больных детей в России не только на средства госбюджета, но и на деньги богатых граждан РФ.

«Если мы говорим про справедливое распределение национального дохода, это должно быть не вот этот один элемент 13-15%, а должна быть полноценная, нормальная прогрессивная шкала, которая будет собирать не 60 млрд на больных детишек, а которая будет собирать где-то в районе 2 трлн рублей, которые уже можно будет эффективно направить в те отрасли, где этих денег катастрофически не хватает. За счет богатых, прежде всего, повторяю, и сверхбогатых»,– заявил политик.

Куриный добавил, что дополнительные средства для лечения также можно получать благодаря судебным разбирательствам в регионах.