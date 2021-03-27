Число заболевших COVID-19 в Иркутской области превысило 61 тысячу человек

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26 марта 2021
Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в Иркутской области. Согласно ее данным, число заболевших инфекцией в регионе с начала пандемии превысило 61 тысячу людей.
Из 174 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 69 (всего 21 444),
- в Ангарске – 20 (всего 5 825),
- в Братске – 16 (всего 3 496),
- в Нижнеудинском районе – 12 (всего 928),
- в Усть-Илимске – 11 (всего 4 164).
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 21 444,
- Ангарск – 5 825,
- Усть-Илимск – 4 164,
- Иркутский район – 4 027,
- Братск – 3 496.