Число заболевших COVID-19 в Иркутской области превысило 61 тысячу человек

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в Иркутской области. Согласно ее данным, число заболевших инфекцией в регионе с начала пандемии превысило 61 тысячу людей.

Из 174 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 69 (всего 21 444), в Ангарске – 20 (всего 5 825), в Братске – 16 (всего 3 496), в Нижнеудинском районе – 12 (всего 928), в Усть-Илимске – 11 (всего 4 164).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19: