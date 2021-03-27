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Число заболевших COVID-19 в Иркутской области превысило 61 тысячу человек

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Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в Иркутской области. Согласно ее данным, число заболевших инфекцией в регионе с начала пандемии превысило 61 тысячу людей.

Из 174 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  1. в Иркутске – 69 (всего 21 444),
  2. в Ангарске – 20 (всего 5 825),
  3. в Братске – 16 (всего  3 496),
  4. в Нижнеудинском районе – 12 (всего 928),
  5. в Усть-Илимске – 11 (всего 4 164).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  1. Иркутск – 21 444,
  2. Ангарск – 5 825,
  3. Усть-Илимск – 4 164,
  4. Иркутский район – 4 027,
  5. Братск – 3 496.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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