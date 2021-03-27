Известный блогер прокатился на коньках по льду Байкала

Известный блогер-миллионник Дима Гордей опубликовал в своем Instagram видео, на котором видно, как он катается на коньках по льду Байкала.

«Очень рад, что наконец-то вновь встал на коньки. 7 лет своей жизни я посветил этому спорту, получил КМС и, спустя еще 10 лет, наконец смог найти ему применение в столь необычной движухе!» – написал блогер.

Напомним, Дима Гордей приехал в Иркутскую область, чтобы снять новый выпуск программы «Тачку на прокачку». Этот проект был запущен по типу американского шоу «ТPimp My Ride» в 2018 году. Российский блогер вместе с командой тюнингуют автомобили жителей страны. Машина для тюнинга выбирается случайным образом из всех писем, присланных зрителями. Процесс «прокачки» снимается на камеру и дает возможность зрителям получить навыки в ремонте автомобилей. На канал блогера подписаны почти шесть миллионов пользователей Youtube.