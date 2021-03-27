Власти Приангарья потратят 13,2 млн рублей на модернизацию пешеходных переходов

Правительство Иркутской области сообщило на официальном сайте, что в 2021 году намерено потратить 13,2 миллиона рублей на модернизацию необорудованных пешеходных переходов.

Эти деньги потратят на нанесение бело-желтой разметки, установку дорожных знаков на световозвращающих щитах желто-зеленого цвета. Кроме того, будут установлены светофоры с мигающим сигналом и металлические ограждения, оборудуется наружное стационарное освещение, «лежачие полицейские».

В текущем году будет проводиться модернизация девяти нерегулируемых пешеходных переходов, расположенных вблизи образовательных учреждений, на автомобильных дорогах общего пользования межмуниципального значения в Жигаловском, Усольском, Шелеховском, Осинском районах.

В 2020 году было оборудовано 19 пешеходных переходов в Иркутском, Тулунском, Баяндаевском, Тайшетском, Зиминском, Черемховском, Аларском, Боханском районах.