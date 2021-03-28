Мечтающий разбогатеть житель Ангарска отдал мошенникам более 700 тысяч рублей

Аферисты и убедили 32-летнего жителя города Ангарска Иркутской области, мечтающего разбогатеть, отдать им более 700 тысяч рублей, сообщает региональная полиция.

Накануне мужчине позвонил неизвестный, предложил стать инвестором компании, убедив, что новая «должность» поможет ангарчанину разбогатеть.

«Перейдя по указанной ссылке, мужчина зарегистрировался на сайте и внес на личный счет 20 тысяч рублей. На следующий день его электронный кошелек пополнился на 3 тысячи рублей. Поверив, что схема работает, заявитель оформил в одном из банков кредит и внес 150 тысяч рублей на свой биржевой счет. Через несколько дней снова получил прибыль», – отмечает полиция.

Как только инвестор решил вывести крупную сумму, помощники стали препятствовать обналичиванию под разными предлогами. Ему сообщали о необходимости застраховать счет, подключить дополнительные платные услуги, заявили о наложенных штрафах, налогах и так далее. Каждый раз для преодоления очередной трудности требовалось внести новую крупную сумму в размере до 300 тысяч рублей. Деньги житель Ангарска занимал в банках, снимал с кредитных карт, брал в долг у знакомых. В результате ангарчанину снять «прибыль» и разбогатеть так и не удалось.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», санкции которой предусматривают до 6 лет лишения свободы.