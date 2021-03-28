Выходить на лед Байкала стало опасно – власти

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на своей странице в Instagram сообщил, что лед на Байкале истончился из-за повышения температуры, отчего – стал небезопасным.

По информации главы области, лед становится пористым, рыхлым, ненадежным. Он постоянно движется, из-за чего на поверхности образуются становые трещины. Также из-за потепления еженедельно закрываются официальные ледовые переправы.

«Хочу обратиться ко всем жителям региона. Берегите себя и детей. Не нужно рисковать понапрасну. Не выходите и не выезжайте на лед там, где это запрещено. Порой желание срезать путь и сэкономить 15 минут может привести к опозданию на целую жизнь. Поверьте, оно того не стоит», – отметил глава региона.