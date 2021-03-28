Жители Братска пожаловались на очереди во время вакцинации от коронавируса

Жители города Братска Иркутской области пожаловались на очереди, которые образовались во время вакцинации от коронавируса в поезде «Федор Углов», сообщает на своей странице в Facebook журналистка Елена Кутергина.

Фото со страницы Елены Кутергиной в Facebook

«Скандал разворачивается воскресным днем на станции «Падунские пороги» в Братске, где сегодня работает поезд «Федор Углов», оказывающий̆ медицинскую помощь братчанам. К нам обратились недовольные жители, которые пришли провериться у специалистов, а также поставить вакцину в поезде, но столкнулись с огромной̆ очередью, выходящей на улицу, и низкой̆ организованностью оказания медпомощи», – сообщила Кутергина.

Фото со страницы Елены Кутергиной в Facebook

По словам журналистки, люди также были недовольны тем, что их оформляли и вакцинировали всего два медработника. Кроме того, несмотря на минусовую температуру в городе, пунктов обогрева организовано не было.

Информация о случившемся передана в мэрию Братска.

Напомним, ранее глава города Сергей Серебренников сообщал о дефиците вакцины в городе. По его словам, сейчас привиться в городе в специализированных пунктах все желающие не имеют возможности ввиду отсутствия необходимого количества препаратов.